Çorum'a ithal çoban geliyor

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi.



Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresinin bu masrafları karşılayacağını açıkladı.



Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistandan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceğiz" dedi.