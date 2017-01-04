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Çeyrek altın ve altın fiyatları 04.01.2016

Altının gram fiyatı, 134,2 lira ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomi / 4 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
Çeyrek altın ve altın fiyatları 04.01.2016

Altının gram fiyatı, geçen hafta başlayan yükselişini bu hafta da devam ettiriyor. Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün de 134,2 lira ile 5 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 11.25 itibarıyla 133,9 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 220, Cumhuriyet altını 897 liradan satılıyor.

Gram altın, dolar kurunun dün küresel piyasalara paralel hızlı bir şekilde yükselerek tarihi zirvesini 3,6050'ye taşımasının etkisiyle günü yüzde 2,1 artışla 134,0 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı da sınırlı olmakla birlikte yükseliş eğilimini koruyor. Dün günü 1.160 dolardan tamamlayan ons altın, bugün yüzde 0,3 primle 1.164 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, avro/dolar paritesinin dün 2003 yılından bu yana en düşük seviyesi olan 1,0341'e kadar gerilemesiyle dolar endeksinin tekrar yükselişe geçtiğine dikkati çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,5 seviyelerine çıktığını belirten Memiş, 'Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının, emtia fiyatlarını baskılayabileceğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatının yükselişine devam edebilmesi için 1.165 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Memiş, doların 3,60 lirayı görmesi ve altının ons fiyatındaki toparlanmanın, gram altının 134 lirayı test etmesine neden olduğuna değinerek, 135 lira seviyelerinin gram altın yatırımcısı için satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Kaynak : AA

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