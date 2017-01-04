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'Bisküvi' dediler esrar çıktı!

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Suriye uyruklu bir şahsın elinde bulunan bisküvi kutusunda 16 parça halinde 3 kilo 325 gram marok (Fas kubarı) esrar maddesi ele geçirdi.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 16:45
'Bisküvi' dediler esrar çıktı!

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler/Merter çıkış gişelerine doğru aceleci ve şüpheli hareketlerle ticari taksiye binmek isteyen bir şahsı durdurdu.

Suriye uyruklu M.K.T. (32) isimli şahsın elindeki bisküvi kutusunu açan ekipler 16 parça halinde daralı ağırlığı 3 kilo 325 gram marok (Fas kubarı) esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde polisin bisküvi kutusunu açtığı görülüyor. Paketler halinde kutuya yerleştirilen esrar maddesi görüntülere yansıyor. Kaynak : İHA

PolisGüven Timleri


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