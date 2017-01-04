USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

Saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Güncel / 4 Ocak 2017 Çarşamba 20:23
Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

Beşiktaş'ta, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'taki saldırıda yaralanan Nacakoğlu, kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nacakoğlu'nun şehit olmasıyla, terör saldırısında şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı. Kaynak : AA

Melih Gökçek: Türkiye üzerinde oyun oynanıyor Melih Gökçek: Türkiye üzerinde oyun oynanıyor Osman Gökçek: Bu patlama dış güçlerin işi Osman Gökçek: Bu patlama dış güçlerin işi Patlama anı kameralara yansıdı Patlama anı kameralara yansıdı İstanbul'daki patlamadan görüntüler İstanbul'daki patlamadan görüntüler İstanbul'da şiddetli patlama İstanbul'da şiddetli patlama Beşiktaş saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi Beşiktaş saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi Canlı bombanın kimliği belirlendi Canlı bombanın kimliği belirlendi Teröristlerin eşkalleri belirlendi Teröristlerin eşkalleri belirlendi PKK'dan DEAŞ taktiği PKK'dan DEAŞ taktiği 'Soldaki arkadaşım artık yok' 'Soldaki arkadaşım artık yok' Alçak saldırıyı PKK üstlendi Alçak saldırıyı PKK üstlendi Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok O muhabirden skandal tweet: Çok başarılı bir terör saldırısı O muhabirden skandal tweet: Çok başarılı bir terör saldırısı İstanbul'da şehitler için veda töreni İstanbul'da şehitler için veda töreni Patlamanın üzerinden kirli siyaset! Patlamanın üzerinden kirli siyaset!

Tıp FakültesiEmniyet MüdürüÇevik KuvvetVodafone ArenaEmniyet Amiri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı