Başbakan Yıldırım: Projelerin toplam bedeli 60 trilyon

TESK ve TESKOMB heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul eden Başbakan Yıldırım, Sur'da dönüşümün başlaması dolayısıyla düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Sur'daki tarihi tahribatı ortadan kaldırmak. Tarihi ve kültürel güzelliklerini tekrar döndürmek için bir çabamız var. Diyarbakırımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Sur içinde yöresel mimariyle yapılacak olan konutların da temeli atılıyor. Projelerin toplam bedeli 60 trilyon. Bu yıl içerisinde de tamamlanacak. Diyarbakır'la ilgili yapacaklarımız bununla da sınırlı değil, toplu konut, altyapının yenilenmesi, yıkılan binaların yenilerinin yapılması ve hak sahiplerinin uğradıklarının mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaya devam ediyor. Biz buradan, Ankara'dan bir kez daha Diyarbakırlı vatandaşlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yapılan bu çalışmalar elbette terör örgütlerini rahatsız ediyor. Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsun, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun, düşmanlarımız sevinmesin.



BU TOPRAKLARDAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK



Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermek için şer güçler biraraya gelmiş vaziyette. Her koldan saldırıyorlar. Ama onların hesap edemedikleri bir şey var. O da bu milletin istiklal, memleket, bayrak aşkı. Bin yıllık bu topraklardaki birlikteliğimizi hiçbir şer güç bozamadı, bundan sonra da bozamayacak. Komşularımızda yaşanan istikrarsızlığı süratle bitirerek geleceğe yönelik projelerle daha çok işbirliği, kardeşlikleri dostlukları daha fazla arttıran, düşmanlarımızı ortadan kaldıran bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diyarbakır'ın yeniden kalkınması, yeniden ihyası, terörün sebep olduğu tahribatların ortadan kaldırmak için başladığımız seferberlik, cazibe merkezi ve kalkınma projesinde ilk adımı atmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.