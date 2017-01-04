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Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Siyaset / 4 Ocak 2017 Çarşamba 15:15
Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde konuşuyor

TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir şekilde birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Bizim esnafımız, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır. Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002'den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.Ak Parti olarak cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken dedik ki; İnsanı yücelt ki devlet yaşasın... 2002'den bu yana bütün düzenlemelerimizde insan merkezde oldu. İnsanın olmadığı yerde ne yaparsanız yapın kıymeti yoktur.

AYRINTILAR GELİYOR...

BaşbakanBinali YıldırımTürkiyeÇankaya Köşkü


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