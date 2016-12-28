Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Rahmanlar Mahallesi'nde, zeytin toplayan işçileri taşıyan, Ali Tutar (69) idaresindeki 09 RF 460 plakalı cip, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.



Kazada sürücü Tutar ile araçtaki Duran Tatar (72), Nuray Erol (47), Muammer (54) ve Fadime Atıl (52) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak : AA