USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Aydın'da Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Şehit

Nazilli ilçesinde şüpheli araç kovalayan polis otosunun tanker ile çarpışması sonucu 2 polis şehit oldu.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 23:05
Aydın'da Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Şehit
Video için tıklayın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tanker ile çarpışması sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Aydın - Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kazada polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ kaza bölgesinde inceleme yaparak hastaneye geçti. Meslektaşlarının ölüm haberini alan bazı polis memurları hastanede gözyaşı döktü. Kazada yara almadan kurtulan tanker şoförü Karatay ise gözaltına alındı.

Polis aracının takip ettiği otomobili yakalamak için bölgede yoğun şekilde arama yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı Sanayi Mahallesi'nde lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Gözaltına alına E.G. (16), M.F.Ç. (17) ve K.G. (16) ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : AA

Hasan ÖzdemirDevlet HastanesiEmniyet Müdürü112 Acil ServisTanker Şoförü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı