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Ankara'da bu yollara dikkat

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu’nun açılışı nedeniyle 4-5 Ocak tarihlerinde araç trafiğine kapanacak olan yollar hakkında açıklama yaptı.

Yaşam / 4 Ocak 2017 Çarşamba 16:58
Ankara'da bu yollara dikkat

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçiören Metrosu’nun açılışı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, “Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tamamı tek yönlü olarak 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Fatih Caddesi Tepebaşı Kavşak’tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren Kızlarpınarı Caddesi Ezine Sokak’tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır” denildi.

Valilik, bu güzergahları kullanan vatandaşların trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı uyarısında bulundu.


Kaynak : İHA


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