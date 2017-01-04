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Akrabasına uyuşturucu hap içirip 4 bin lirasını gasp etti!

Samsun’da evine gittiği akrabasına uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 13:52
Akrabasına uyuşturucu hap içirip 4 bin lirasını gasp etti!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki R.Ç., evine gelen akrabası F.İ.'nin (24) kendisine uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiğini iddia etti.

155 Polis İmdat telefonuna yapılan ihbar üzerine olayın olduğu eve polis sevk edildi. Polis söz konusu şahsı evinde yatar halde buldu. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.Ç.'yi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. R.Ç. hastanede tedavi altına alınırken, polisin kendisine telefonla ulaştığı F.İ. ise gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda ifadesi alınan ve suçlamaları kabul etmeyen F.İ., akrabası R.Ç.'den 250 lira borç para istediğini, birlikte kahve içtiklerini ve kendisine ayaklarındaki ağırı için hap verdiğini ancak parasını almadığını ileri sürdü. Polisteki sorgulanması tamamlanan F.İ., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.İ., tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza evine gönderildi.


Kaynak : İHA

Polis İmdatEmniyet MüdürlüğüUyuşturucu112 Acil ServisSağlık Ekipleri


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