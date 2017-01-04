Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlara NTV ulaştı.



Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.



Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:



-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.



-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.



-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.



-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.



-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.



-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.



-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.



-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.



-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.



-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım. Kaynak : NTV