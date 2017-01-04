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Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na yanıt

Abdullah Gül Darbe Komisyonu'na, "İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim. Ne bu terör örgütüyle ne lideriyle bir ilişkim olmadı" dedi.

Siyaset / 4 Ocak 2017 Çarşamba 17:06
Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlara NTV ulaştı.

Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:

-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.

-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.

-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.

-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.

-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.

-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.

-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.

-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.

-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.

-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım. Kaynak : NTV

Abdullah GülFetö Terör ÖrgütüHakan Fidan


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