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ABD, El Bab'da yardım için PYD'yi şart koştu

ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermeyi teklif ettiklerini, öte yandan karşılığında PYD/PKK unsurlarına karışılmamasını şart koştuklarını iddia etti.

Dünya / 4 Ocak 2017 Çarşamba 10:06
ABD, El Bab'da yardım için PYD'yi şart koştu

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

Yetkili, 'Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var.' ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, 'Mesela El Bab'tan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin.' diye konuştu.

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