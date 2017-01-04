ABD'den İncirlik Üssü açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, İncirlik üssünün ABD’nin operasyonları açısından önemini vurgulayarak “Aslında tüm dünya oradan yapılan operasyonlar sayesinde daha güvenli bir yer haline getirildi.” dedi.



Bağdat’tan telekonferansla ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.



"İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ MÜTTEFİKLERE DESTEK OLARAK KULLANIYORUZ"



İncirlik’ten DEAŞ’a karşı operasyon yapan ABD’nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Dorrian, İncirlik üssünün müttefik güçlere destek olarak istihbarat, keşif ve hava saldırılarının yapılmasında kullanıldığını kaydetti.



"İNCİRLİK KESİNLİKLE PAHA BİÇİLEMEZ"



Koalisyon için DEAŞ’la mücadelede İncirlik üssünün önemine dikkat çeken Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Alsında, tüm dünya oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.



BAKAN IŞIK "İNCİRLİK'İ SORGULUYORUZ" DEMİŞTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün El Bab konusunda yaptığı açıklamada "Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor" demişti.