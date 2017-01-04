ABD'de kadınlar Trump karşıtı gösteri planlıyor

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan emekli avukat Teresa Shook, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu belli olduğunda Facebook hesabından arkadaşlarına, başkanlık devir teslim töreninin yapılacağı 20 Ocak'a yakın bir tarihte Washington'da Trump'ı protesto edecek bir eylem düzenleme fikrini açtı.



İlk olarak kendi çevresinden 40 kişinin katılmayı kabul ettiği gösteriye kısa sürede 10 binlerce kişi katılacağını belirtti. Aradan geçen sürede 160 binden fazla sosyal medya kullanıcısı Washington'daki ABD Kongresi yakınında başlaması öngörülen yürüyüşe katılacağını bildirdi.



Eyleme ABD'li ünlü aktivistler ve sivil toplum örgütleri de katılma kararı aldı. Katılımcıları eylem alanına taşıyacak yüzlerce otobüs ve gerekli ses teçhizatları da şimdiden hazırlandı.



Kendi kişisel hesabından başlattığı eylem çağrısının bu denli büyüyerek diğer örgütlerle birleşmesine şaşıran Shook, hedefinin herhangi bir örgütle eylem yapmak olmadığını, başkan seçilen Trump'ın kadınlara yönelik söylemlerini ve 'çok daha donanımlı' Hillary Clinton'ın yerine başkan olmasını protesto amaçlı bir fikir olduğunu dile getirdi.



Binlerce kişinin katılması beklenen eylem için gerekli yasal izinleri alan organizatörler, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini açıkladı.



ABD tarihinde kadınların yaptığı en büyük protestolardan biri olacağı iddia edilen eylemin organizatörlerinden Tamika Mallory, gösterinin 'ulusal veya yerel hiçbir alanda sessiz kalmayacaklarına ve bu zamana kadar mücadele vererek elde ettikleri hakların ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerine dair cesur ve açık bir ifade' olacacağını vurguladı.



Eylem hakkında konuşan Chatham Üniversitesi Kadın ve Siyaset Bölümü Başkanı Dana Brown ise 'İlginç ki birçoğumuz kadınların Hillary Clinton'un başkanlığında katılımcı olacağını düşünürken Trump'ın seçilmesi, kadınları daha aktif bir rol üstlenme konusunda tetikledi. Birçok kadın sessiz kalmayacağını, artık kendi zamanlarının geldiğini düşünüyor.' dedi.



Trump'ın başkanlığa geçiş komitesi sözcüsü Boris Epshteyn de planlanan eylem hakkında CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD'li kadınlar arasında ciddi bir popülaritesi olduğunu savundu. Epshteyn, Trump'ın kadınlardan hatırı sayılır bir oy aldığını, endişelerini dinlemek istediklerini, kadınları kendi taraflarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.



ABD tarihinde kadınların yaptığı en büyük protestolardan biri olacağı iddia edilen bu eylem, 1997'de Amerikalı aktivist Phile Chionesu'nun kadın hakları konusunda organize ettiği ve 500 bin ila 1 milyon kişinin katıldığı belirtilen eyleme benzetiliyor.



Kaynak : AA