Yurtta hava durumu

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu -1



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 5



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8



Adana: Parçalı ve az bulutlu 11



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. -7



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 0 Kaynak : İHA