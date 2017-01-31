USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06

Yılın ilk MGK toplantısı başladı

2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Siyaset / 31 Ocak 2017 Salı 15:07
Yılın ilk MGK toplantısı başladı

2017 yılının ilk MGK’sında yurt içindeki terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlar ile gelişmeler masaya yatırılacak. FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle mücadelede gelinen son nokta görüşülecek. Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak ile ilişkilerin de görüşüleceği toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın bir sunum yapması bekleniyor.

Yeni yılın ilk MGK’sında masaya yatırılacak başlıklardan bir diğerinin ise Trump yönetimindeki Amerika ile ilişkiler olması bekleniyor. Ayrıca yurt dışında bulunan FETÖ mensubu teröristlerin iadesi için yapılan çalışmalarda gelinen son durum da görüşülecek.

ERDOĞAN YILDIRIM’I KABUL ETTİ

Öte yandan, MGK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul sonrası Erdoğan ve Yıldırım MGK’ya katıldı.
Kaynak : İHA

BaşbakanCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıGenelkurmay BaşkanıFırat Kalkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı