Sera Kadıgil serbest bırakıldı

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, yandaş medyada haber olan tweet'lerinden dolayı ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı. Kadıgil daha sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi. Mahkeme akşam saatlerinde Kadıgil'in serbest bırakılmasına hükmetti. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Kadıgil'in serbest bırakıldığını duyurdu.



Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı.



İşte Sera Kadıgil'in ifadesi:

Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından ifadesi alınan avukat Sera Kadıgil, savcılık ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, paylaşımlarını yaptığı 2010-2011 yılarında '25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu' dedi.







Eleştiri mahiyetindeydi



Kadıgil, 2010 yılındaki Twitter hesabımdan 'o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya!' paylaşımıyla ilgili olarak şöyle savunma yaptı: 'Oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Bu camide yüksek sesle ezan okunmaktaydı. Ezan okuyan müezzin makama da uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okumadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır. Nitekim mahalli de şikayetlerini dile getirince bu müezzin camiden alınarak başka bir müezzin atandı. Yıllar önce atmış olduğum bu mesajım ülkemizin geçtiği bu kritik günlerde gündeme getirilmesi şahsım ve ülkem adına üzücüdür. Ayrıca bu mesajım gündeme getirilince beni yanlış anlayanlardan ve samimiyetle incinenlerden özür diledim ve bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım.'



'Kesinlikle cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur'



Avukat Kadıgil, 15 Temmuz darbe gecesi 00.08'deki 'TRT'de okunan metin !!! Gaflet Dalalet ve Hatta Hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı' mesajıyla ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanına hakaret kastıyla hakaret etmedim. Tam tersine ben darbe karşıtı bir insanım. Bu 3 tweetlik bir mesajdır. Sadece biri alınıp kullanılmıştır. Ben TRT'de darbe bildirisini okuyan metni Twitter'de paylaştım. Söz konusu ifadeler bana ait değildir. TRT spikerinin titreyerek okuduğu darbe bildirisidir. Bu twitter mesajı 'TRT spikeri titreyerek darbe metni okuyor şu an!.', ‘TRT'de okunan metin !!! Gaflet ve Delalet ve Hatta Hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı', ‘Başında silahla bekleyen askerler olduğu için titriyor olabilir mi kadıncağız ?? Yarattın takip et be Yarrabim!' şeklindedir. Kesinlikle bu mesajlarımda Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Cümle bana ait değildir. Şaşkınlıkla TRT spikerinin okuduğu bildiriyi dinlerken siyasi görevim henüz ne olduğu kesin herkes tarafından bilinmeden önce ben TRT spikerini silahlı askerlerin zorlamasıyla bu metni okuduğunu tahmin edip darbeye karşı durdum. En son kullandığım cümle suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum' diye kendini savundu.