Buca'yı sanat ve sanatçıyla buluşturup İzmirli sanatseverlerin vazgeçilmez adresi haline gelen Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, düzenlediği birbirinden eşsiz sanat faaliyetleriyle tüm kentli için cazibe merkezi oldu. Tarihi dokusuyla dikkat çeken ve tüm İzmirlileri yılın 365 günü sanatla ve sanatçıyla buluşturma hedefiyle 2015 yılı Kasım ayında kapılarını açan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 14 aylık kısa sanat geçmişinde yüzlerce etkinliği bünyesinde gerçekleştirme başarısı gösterdi. Yıl boyunca her gün farklı bir etkinlikle Bucalıları buluşturma hedefiyle yola çıkan merkez; 14 aylık zaman diliminde 67 konser, resital, 34 söyleşi, 16 sergi, 4 panel ve 2 film festivali galasına ev sahipliği yaptı.



Birbirinden ünlü sanatçıları Bucalılarla buluşturan Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Türk Müziğinden Jazz'a geniş bir yelpazeyi kapsayan müzik dinletileri, şiir akşamları, belgesel film gösterimleri, kukla sergileri, edebiyat söyleşileri ile sanatın birbirinden farklı her dalına uzanan etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlıyor. Kaynak : İHA