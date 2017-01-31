Samsun'da kar rekoru

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Karadeniz'de olduğu gibi Samsun'u da etkisi altına aldı. Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun'un şehir merkezindeki kar kalınlığı 25 cm, şehrin üst kısmında ise 50 santimi geçti. Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle göz gözü görmezken, hayat durma noktasına geldi. Yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karın ağırlığına dayanamayan Atatürk Parkı'ndaki bir ağaç ise kökünden sökülerek yıkıldı.



Kara teslim olan Samsun'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktıklarında büyük zorluk yaşadı. Bazı araçlar buz tutmuş yolda kalırken bazıları ile güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan araçların yardımına ise vatandaşlar yetişti. Soğuk hava şartlarından etkilenen hayvanlar, doğaya bırakılan yemler sayesinde hayatta kalmaya çalıştı.







1960'TAN BERİ GÖRÜLMEDİ



Uzun yıllardan beri böyle bir kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 30-50 santim arasında değiştiğini söyledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Samsun'un en ağır kışlardan birini geçirdiği belirtildi. 1960 yılında 76 santime kadar çıkan kar kalınlığı daha sonraki yıllarda 30'lara kadar düştü. En son 2008 yılında yoğun bir kış geçiren Samsun'da kar kalınlığı 34 santime kadar çıktı. Geçen sene 24 santim olan kar kalınlığı, bu yıl ise son iki günde yağan yoğun kar nedeniyle şehir merkezinin yüksek kısımlarında 50 santime kadar çıktı. Samsun'da kar yağışı 2 gün daha sürecek. Hava sıcaklıklarının Çarşamba eksi 2, Perşembe eksi 3, Cuma eksi 1 ve Cumartesi günü de 5 derece olması bekleniyor.







5 OLAYDA 4 KİŞİ SAĞ, 1 KİŞİ YARALI KURTARILDI



Samsun afet ve acil durum raporuna göre de AFAD tarafından 5 olaya müdahale edildiği, 4 kişinin sağ bir kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Liman Başkanlığından yapılan açıklamada ise Samsun Port Limanında saat 09.00 itibariyle sis nedeniyle görüşün azalmasından dolayı, deniz trafiğine zaman zaman ara verildiği, Yeşilyurt ve Toros İskeleleri kötü hava koşulları nedeniyle deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi. Hava ulaşımında ise herhangi bir sıkıntı görülmediği açıklandı.



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