'Saçlar bir gecede dökülebilir'

Gülgör, saç dökülmesine birçok etkenin sebep olduğuna vurgu yaparak, sıkıntı ve stresin saç dökülmesinde görülen en büyük reaksiyon olduğunu dile getirdi. Gülgör, “Günümüzde ekonomik şartlardan dolayı kişinin sıkıntıya düşmesi saç dökülmesini tetikliyor. Erkeklerin iki özelliği var. Biri göbeklenme, biri kelleşme. Bunlar erkeklerde çok sık gördüğümüz reaksiyonlardır. Bir dökülme genetik olurken bir dökülme ani kayıp ile ortaya çıkıyor. Bir gecede saçlar beyazlayabilir. Yine bir gecede saçlar dökülebilir” diye konuştu.



'Gülüşleri dahi değişiyor'



Saç ekiminin sevdiği bir alan olduğunu belirten Gülgör, “Bireyler ilk bize başvurduğu zamanla saç ekimi işlemi bittikten sonra sergiledikleri duruşları arasında inanılmaz fark var. Sadece duruşları değişmeyerek giyim tarzları, taktıkları kol saati ve gülüşleri de değişiyor. Bu sonucu görmekte bana inanılmaz haz veriyor” ifadelerine yer verdi.



'Özgüvenlerini geri kazanmalarını sağlıyoruz'



Bireylerin öncelikle kendilerine bakmayı kendisine olan saygısından dolayı yapması gerektiğini savunan Gülgör, kişi kendisini bakımlı ve güzel hissettiği zaman hayatında her şeyin yolunda gittiğine işaret etti. Gülgör şöyle devam etti: “Biz sadece burada insanlara saç ekmiyoruz. İnsanların görünümünü değiştirdiğimiz için var olan özgüvenlerini geri kazanmalarını sağlıyoruz. İş, aşk ve sosyal hayatlarına sihirli bir değnek gibi dokunuyoruz. Bu sebeple yaptığım işi çok seviyorum. Kozmetik, estetik ve saç ekimi bölümünün kendime yakıştığına inandığım için bu alanda uzun yıllardır hizmet vermeye devam ediyorum.'



'Aşk hayatları tetikliyor'



Her kadında erkek tipi saç dökülmesi görülmediğine dikkat çeken Gülgör, genelde kadınlarda daha yaygın dökülmelerle karşılaştıklarını söyledi.



Bu yaygın saç dökülmelerinde destek tedavi uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Gülgör, kadınlarda görülen dökülmelerin özellikle duygusal ve üzüntülü dönemlerinde ortaya çıktığını ifade etti.



Ortalama 20'li yaşlarda olan gençlerin bile saçlarının döküldüğüne dikkat çeken Gülgör, “Gençlerimizde yaşanan dökülmelere özellikle okul hayatında karşılaştıkları sorunlar etken oluyor. Aşk hayatları tetikliyor” dedi.



Çağın hastalığı stres



Gülgör, çağın hastalığı olan stresin saç dökülmelerine sebep olabileceği gibi daha birçok hastalığa da davetiye çıkardığını belirterek, 30 ila 65 yaş arasında olan her bireye saç ekimin uygulanabileceğini açıkladı.



20'li yaşlarda olan bir gence saç ekimi yapıldığı zaman mutlaka belli periyotlarla kontrole gitmesi gerektiğinin vurgulanması gerektiğini öneren Gülgör şöyle konuştu: “20'li yaşlarda olan bir gencin ön taraflarından bulunan şakaklarındaki saçlar dökülür ve yine ön çizgide seyrelmeler meydana gelir. Biz o bölüme gerekli işlemi yaparız. Ama ilerde mutlaka arka tarafları dökülecek. Kişiye destek tedaviler bir çizelge halinde anlatılmalıdır. Sadece gerekli işlemi yaparak o genç gönderilmemelidir.'



'Referansla hasta almak bana mutluluk veriyor'



Saç ekimi operasyonu öncesi kişilerin ameliyat ortamını etkileyecek etkenlerden kaçınması gerektiğine de vurgu yapan Gülgör, ameliyat sonrası da bireylerin mutlaka belli periyotlarla kontrole gitmesi gerektiğini söyledi.



7/24 hastalarının kendisini arayarak aklındaki soru işaretleri sorabileceklerini de ifade eden Gülgör, sözlerine şöyle devam etti: “Hastanemizin asla ticari bir düşüncesi yok. Özellikle referansla hasta almak benim için çok önemli. Referansla gelen hastalar benim için bir mutluluk. Referansla hasta almak hem benim için hem de hastanemiz için onur ve gururdur.”



'Ensenin verimliliği önemli'



Gülgör, danışmanlık hizmetinden hiçbir şekilde ücret almadıklarına da dikkat çekerek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Erken tanı her zaman hayat kurtarır. Bizde de erken tanı her zaman saç kurtarır. Biz saç ekimi yaparken enseden aldığımız saç kökleriyle yapıyoruz. Bu yüzden ensenin verimliliği çok önemli. Kişinin ensesi mükemmelse mükemmel ekimler yaparız. Yani tüm iş kişinin ensesinde bitiyor. Ayrıca alkolden, sigaradan ve fast food beslenme şeklinden uzak durulmalı. Spor yaşamın bir parçası olmalı. Birey bunlara dikkat ettiği zaman sadece saçları değil vücudunda meydana gelecek değişikliklerde fark edilecek. Bu yüzden lütfen sağlıklı beslenelim. Spor yapalım.” Kaynak : İHA