Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi.



Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait 41 sahte pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.



11 kadın daha önce tutuklanmıştı



Operasyonda gözaltına alınan zanlıların Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı oldukları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. Şüphelilerden emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kadın sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. 21 zanlıdan 10'u da bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA