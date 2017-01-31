Nusret'in mobil oyunu çıktı

Sosyal medyadaki paylaşımları ile ünü ülke sınırlarını aşan ve adeta bir global fenomene dönüşen Nusret Gökçe bir mobil oyuna ilham kaynağı oldu. İşte 'saltbae' hashtag'i ile hakkında binlerce paylaşım yapılan Nusret Gökçe'den ilham alarak oluşturulan mobil oyun Salt Chef hakkında bilmeniz gereken her şey.







Tuzlama sahnesi ile sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe, şimdi de akıllı telefonlara gelen bir oyun ile gündemde.







ABD'deki talk show programlarına konu olan, grafitileri Güney Amerika'daki duvarları süsleyen Nusret Gökçe kuşkusuz sosyal medyanın en çok konuşulan simalarından biri.







Nusr-et'in sahibinin ünü mobil oyun dünyasında da yankı buldu. Nusret Gökçe bir mobil oyuna ilham kaynağı oldu.







Söz konusu oyunun adı Salt Chef. Oyunun amacı ise oldukça basit: Eti yakmadan pişirmeye çalışmak.







Eğer bunu işlemi başarıyla yerine getirirseniz tuzlama işlemini Nusr-et'in meşhur hareketiyle gerçekleştirdiğiniz kısma geliyorsunuz.







Şu an için sadece iOS'ta oynanabilen oyun ücretsiz olarak App Store'daki yerini aldı.







iOS 7 ve üzeri iPhone'larda oynanabilen oyunun Android'e gelip gelemeyeceği ise henüz bilinmiyor.



