Nevin Gökçek ve Ceren Gürel kimsesiz çocukların yüzünü güldürdü

Başarılı iş kadını Ceren Gürel, 2 yıldır sevgisini ve ilgisini Büyükşehir Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklardan esirgemiyor.



Gürel, kimsesiz çocukları, karne hediyesi olarak yemeğe götürdü. Yemeğe, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek ve SOS Vakfı'ndan Nevin Uğurlu katıldı. Nevin Gökçek, çocukların sevincine ortak oldu ve onlara karne hediyeleri verdi.







Zaman zaman çocuklarla şakalaşan Nevin Gökçek, 90 alan çocuklara 'Neden 100 almadın?' diyerek takıldı.







Çocuklarla bire bir sohbet eden Nevin Gökçek, çocukları okul hayatında daha başarı olmaları için motive etti.





























Kaynak : Beyaz Gazete Özel