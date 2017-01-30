Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında, Antalya'da eğitim programı düzenledi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, bakanlığın ilgili genel müdürleri, öğretim görevlileri ve okullarında Suriyeli öğrencisi olan toplam bin 827 okul yöneticisi katıldı.



Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Türk geleneklerinde misafirperverliğin önemine vurgu yaparak, Suriyeli göçmenlerin misafir olarak kabul edildiğini belirtti.



AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ise Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu konusunda Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.



Diğer konuşmacıların da söz alıp görüşlerini bildirdiği program, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Kaynak : AA