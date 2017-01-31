Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Çetinkaya şunları söyledi: "İktisadi faaliyette dördüncü çeyrekte ana eğilimde ılımlı toparlanmaya işaret ediyor. İktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.



"DÖVİZDE SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA TEDBİR ALACAĞIZ"

Uyguladığımız politikaların piyasaya yansımasını yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız.



"YURTİÇİ TALEBİN SINIRLANMASI MUHTEMEL"

Belirsizlik algısının yükselmesi tüketim ve yatırım tarafından yurtiçi talebi sınırlaması muhtemel. Çevre ülkelerle ilişkilrein normalleşmeye başlaması ve TL'deki seyirle cari denge tarafında iyileşmenin sürmesi bekleniyor.



YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8

Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2019'da yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz."

Soruları yanıtlayan Çetinkaya, kurdaki oynaklıkla ilgili olarak "Merkez Bankası finansal piyasalar açısından tüm araçları dinamik ve etkin bir birleşimde kullanmaya devam edecek" dedi.