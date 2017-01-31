Meclis Divanı fatura krizi için toplanacak

Meclis Divanı, CHP'li Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası için toplanacak.



Bu rakama, Türkmen'in hem telefon konuşmaları hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği faturayla ilgili Türkmen'in, 'Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum' dediği belirtilmişti.



Türkmen daha sonra yaptığı açıklamada ise, 'Kendisine tanınan hakkı kullandığını' savunmuş ve faturanın sorumlusu olmadığını öne sürmüştü.



Meclis'e 1 milyon 200 bin telefon faturası çıkaran CHP'li