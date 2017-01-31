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Mahsun Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül'ün PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle filminin sinemada oynatılmasına izin vermedi.

Kültür-Sanat / 31 Ocak 2017 Salı 11:55
Mahsun Kırmızıgül'ün filmine veto

Kayseri'nin Develi ilçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mahsun Kırmızıgül'ün çevirdiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin milli manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını açıkladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Medya da reklamı gösterilen ve bizlerin milli manevi değerlerine ters olan ve ecdadımızla adeta dalga geçen sahneleri ve senaryosu olan Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle ve kesinlikle gösterime girmeyecektir.

Bu ve benzeri örf adet gelenek görenek ve ahlaki hassasiyetlerimize ters filmler biz yönetimde olduğumuz sürece Develi Belediyesi Sinema Salonunda gösterime girmeyecektir' dedi.

Kaynak : İHA

Kültür SanatBelediye Başkanı


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