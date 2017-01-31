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Kılıçdaroğlu referandum planını açıkladı

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bu değişiklikle, Suriye anayasası birebir birbirini tutuyor. " dedi.

Güncel / 31 Ocak 2017 Salı 23:08
Kılıçdaroğlu referandum planını açıkladı
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CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in, sadece telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tuttu. Bedelini Meclis'in, yani milletin ödediği milyonluk faturayla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'e toz kondurmazken, iletişim harcamalarının sınırsız olmaması gerektiğini söyledi.

Kendisiyle konuştum. yanlışlık şurada. Divan karar alıyor. İletişim harcamaları sınırsız. Yanlış buradan başlıyor. Bunların ayrıcalığı ne? Yapılan harcama kanunsuz değil ama etik değil. Sınır getirmeniz lazım. Bunlar niye bu kadar para harcadın dersen adam sorarlar niye verdin bu kadar o zaman diye.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Peki bizim başkanlık sistemi nerede uygulanıyor? Anayasa değişiklik teklifini parlamentoda görüşürken arkadaşlarımız Suriye Anayasası'nı getirdiler. Tercümesini yaptılar. Bu değişiklikle, Suriye Anayasa'sı birebir birbirini tutuyor. Şimdi biz Suriye'deki rejimi kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niçin? Esad'a diyoruz ki burada demokrasi yok, baskı var, medya özgürlüğü yok, diğer haklar yok. Şimdi aynısını biz kendi ülkemize uyguluyoruz. O zaman biz neden bu Esad'ı suçladık. O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Yakışmaz' dedi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Referandumda hayır çıkacak' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olursa hakem rolünü kim üstlenecek bu ülkede. Önemli bir kurum yok ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar bütün bunları dikkate almışlardır. Tarihten ders çıkarmışlardır. Dünya örneklerine bakmışlardır. Ona göre bu kararları almışlardır. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı bu nedenle çok önemlidir. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Tarafsızlığıyla topluma güven verir. Bir yargıç atadığı zaman kimse, Neden yargıç atıyorsun? Sen tarafsız davranmadın demez. Ama bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var 12'sini kendisi atayacak. Bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim atarsa o mahkeme adil olur mu? Adalet elden gidiyor. Devlet çöküyor demektir bu' dedi.

CHP'nin referandum süresince yapacağı kampanyada parti bayrağını kullanmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu ''Türk Bayrağı'nı kullanacağız. Yürüyüş, mitinglerde CHP bayrağı olmayacak. Bu referandum, Türkiye'nin sorunu.'dedi.



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