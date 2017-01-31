İş adamının kaçırılan oğlunun yakılmış cesedi bulundu!

Süleyman Erten'i kaçıran şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Korkuteli- Antalya eski yolu yakınlarındaki ormanlık alanda Süleyman Erten'in cesedi bulundu. İlk incelemede, Erten'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili ikinci şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Olay, dün sabah 10.00 sıralarında Aksu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Süleyman Erten, Yenigün Mahallesi'ndeki işyerinden çağrıldığı havalimanı kavşağı yakınlarına gittiği 06 FY 2514 cipiyle birlikte kimliği belirsiz silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçırılmanın ardından baba İsmail Erten olayı hemen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Erten, emniyette oğlunun Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. isimli bir kişi tarafından kaçırıldığını görenlerin olduğunu söyledi.. Baba Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Erten'in bulunduğu cipi bulmak için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Korkuteli ilçesi Naldöken Yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yanan aracın Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı belirlendi.



S.K'nın verdiği ifade cesede ulaştırdı



Olayı araştırmayı süren jandarma ekipleri şüpheli S.K'yı gün içerisinde yakaladı ve sorguya aldı. Sorgu esnasında alınan ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri eski Antalya Korkuteli Karayolu Korucak Mevkiinde boğularak öldürülmüş cesede ulaştı. Olayın duyulmasının ardından 29 yaşındaki Süleyman Erten'in yakınları olay yerine gitti. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.



ALACAK MESELESİNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Ertem'in öldürülmesiyle ilgili valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nin, cinayeti alacak meselesinden işlediğini kaydettiği belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



'30 Ocak 2017 günü saat 10.00 sıralarında Antalya İli, Aksu İlçesi, Topallı Mahallesi'nde Süleyman Erten'in kendisine ait 06 FY 2514 plakalı aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının meydana geldiği 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiştir. Olayla ilgili yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, Süleyman Erten'in, kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak kaçırıldığı tespit edilmiştir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı aracın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık Mevkii'nde kasten yakıldığı ve olay failinin S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş. Olay faili S.K. yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan ilk mülakatta Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak öldürdüğünü ve Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü km'sinde bulunan Korucak Mevkii'ne bıraktığını itiraf etmiştir.'



Kaynak : İHA