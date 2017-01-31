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HDP'li vekil Beştaş hakkında karar verildi

Hakkında sürdürülen terör soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP'li Beştaş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Güncel / 31 Ocak 2017 Salı 01:10
HDP'li vekil Beştaş hakkında karar verildi

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik 'yakalama' kararı çıkartıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tutuklanmasına karar verildi.

Nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında 'yakalama' kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Beştaş, adliyeye götürüldü.

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Beştaş 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

DHKP-C'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Beştaş daha önce 'DHKP-C bizim asla düşünmediğimiz bir adrestir.  Bize desteklerini ifade etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. ' sözleriyle terör örgütü DHKP-C'ye teşekkür etmişti. 

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