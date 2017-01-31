Kandıra Babalı sahil kesimindeki kumsallar, soğuk suda vurgun yiyen tonlarca istavritle kaplandı. 3 gündür aynı durumu yaşayan köylüler, ellerinde kovalar ve poşetlerle sahillere koşarak onlarca kilo balık topladı. Benzer olayın en son 30 yıl önce yaşandığını söyleyen Kandıra sakinleri, topladıklarını balıkların kimini komşularıyla paylaşacaklarını kimini ise tuzlayarak saklayacaklarını söyledi.



Sahil boyunca eline aldığı kova ile balık toplayan Metin Kurt, “Denizde kar suyu kaçtı heralde balıklara. Vurgun yedi balıklar. Durumu 3 gün önce fark ettik. Ama bu akşam daha fazla balık attı sahile. 2 gündür balık topluyorum. Topladığımız balıkları komşularla yiyeceğiz. 50 kilo var heralde topladığım balıklar. Daha sahilde 1 tondan fazla balık var” dedi.







Haberi duyunca arkadaşlarıyla sahile koştuğunu söyleyen Mustafa Öztürk ve Hanife Öztürk çifti de, “Dün akşam haberim olunca bu sabah geldik. Toplayıp götürüyoruz. Bunda zehirleme diye bir şey yok. Bu kar suyu balığın kulağına değince dışarı fırlar. Kar yağarsa böyle oluyor. Belki 20 kilo topladım. Konu komşuya, gelemeyenlere vereceğiz, kendimiz yiyeceğiz” diye konuştu.







Durumun son olarak 30 yıl önce yaşandığını belirten Mustafa Bayrak ise, “Dün akşamdan beri topluyoruz. Karadeniz'in bereketi. Dün akşam daha çoktu ama biraz azalmış. Çuvallarla, traktörle topluyor millet. Aşağı yukarı 30 senedir böyle bir şey olmadı. Benim küçüklüğümde oluyordu. Toplarken bazen ayağımıza su giriyor ama o kadar olacak. Pazarda 15 TL burada bedava. Balık alamayan herkes buraya gelsin toplayabildiği kadar toplasın” şeklinde konuştu.





Kaynak : İHA