USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06

Fransız polisi parlamentoyu bastı!

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığına yönelik soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenledi.

Siyaset / 31 Ocak 2017 Salı 17:58
Fransız polisi parlamentoyu bastı!

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki rekabet hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Fransız polisi bugün, soruşturma kapsamında Penelope Fillon ‘un “çalışmadan milletvekili maaşı alıp almadığını” incelemek üzere parlamentoya baskın düzenledi.

Fillon’un ofisinde inceleme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yetkililer, Penelope Fillon’un 8 yıl boyunca çalışmadan 500 bin euro maaş aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayının eşinin kamu fonlarının suistimal edilmesi ihtimalini araştırıyor.

François Fillon ve eşi Penelope Fillon, soruşturma kapsamında dün 5’er saat sorgulanmıştı. Fillon, karalama kampanyasının kurbanı olduğunu ifade etmiş, eşinin “yasal bir şekilde çalıştığını” savunmuştu. Kaynak : İHA

EuroCumhurbaşkanıMilletvekiliCumhurbaşkanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı