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Engelli ve hamilelere kar tatili!

Diyarbakır ve Batman’da engelli ve hamile kamu personellerinin bir gün izinli sayılacağı duyuruldu.

Yaşam / 31 Ocak 2017 Salı 11:55
Engelli ve hamilelere kar tatili!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle herhangi bir olumsuzluk veya mağduriyetin yaşanmaması için kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bugün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

MeteorolojiKar YağışıDiyarbakır


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