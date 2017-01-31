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Dehşet! Ölü ve yaralılar var...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ocak 2017 Salı 21:13
Dehşet! Ölü ve yaralılar var...
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Kaza 18.30 sıralarında Kandıra Kayıplar köyü mevkiinde meydana geldi. 


Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Kandıra istikametine gitmekte olan Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı züccaciye yüklü kamyonet, İzmit istikametine gitmekte olan, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu Rasim Zeybel yönetimindeki 41 N 5515 plakalı odun yüklü kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ambulansları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan aynı aileden Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel ve Seher Zeybel sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı araç içerisindeki Tuğba Zeybel'in (20) ise kaza sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma, Kocaeli Devlet ve Seka Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan Yusuf Zeybel'in durumunun ağır olduğu kazada araçlar ise hurdaya döndü. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu 2 saat trafiğe kapalı kalırken, gelen araçlar köy yollarına yönlendirildi. Kazada hayatını kaybeden Tuğba Zeybel'in cenaze aracına alınması ve kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Kaynak : İHA

JandarmaCenaze


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