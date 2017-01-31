Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 161'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef vuruldu. Atışlarla bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca El Bab, Bzagah ve Tadif bölgelerinde tespit edilen DEAŞ'a ait 24 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu barınma amacıyla kullanılan 20 bina, 4 bombalı araç garajı, bir uçaksavar ve bir havan mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerin kullandığı tünel imha edildi



Koalisyon hava unsurlarınca El Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, DEAŞ mensuplarınca kullanılan bir tünel imha edildi.



Gün içinde kara ve havadan gerçekleştirilen harekatlar kapsamında, 30 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 4 araç infilak ettirildi.



Patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 43 el yapımı patlayıcının imhası gerçekleştirildi. Harekatın başından bugüne 3 bin 550 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın tesirsiz hale getirildi.



Harekatın görüntüleri paylaşıldı



Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığınca El Bab, Bzagah ve Tadif'teki DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarının görüntüleri paylaşıldı.



Görüntülerde, hedeflerin vurulma anı yer aldı.