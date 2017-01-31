CHP'li Kadıgil'e tutuklama talebi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı Kadıgil'i 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



DURUŞMADAN SONRA GÖZALTINA ALINDI



Kadıgil, bu sabah İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarılan Kadıgil, Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.



CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı Kaynak : İHA