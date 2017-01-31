CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği konusunda, HDP/PKK ile "hayır" çizgisinde buluşan CHP'den oldukça manidar ve statükocu zihniyete uygun bir çıkış geldi.



"SİYASİLER KAFASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞTİREMEZ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'da katıldığı bir konferansta, siyasilerin her canı istediğinde anayasa değiştiremeyeceğini söyledi.



Tezcan, "Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DE SİYASİLER HİÇ ANAYASA YAPAMADI



TBMM kurulduktan sonra 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası yürürlüğe girmişti.



Ancak bu ilk anayasanın ardından siyasiler hiç anayasa yapamadı. 1924 yılında yürürlüğe giren anayasa, 1960 darbesiyle yürürlükten kaldırılmış, cunta tarafından 1961 Anayasası millete diretilmişti.



1980 darbesinden sonra oluşturulan 1982 askeri cunta anayasası da halen Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılıyor.



Nisan ayında referandumda halk tarafından oylanacak olan anayasa değişikliği, kuruluş anayasasından sonra siyasilerin ilk anayasası olarak kayıtlara geçecek.