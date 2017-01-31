'Büyükanne Projesi'nde imzalar yarın

Devlet Koruması Altına Alınmış 2 bin 974 gencin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yerleştirilmeleri Kura Töreni Meyra Palace Hotel'de gerçekleştirildi.



Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ataması yapılacak gençler ve aileleri katıldı.



'CUMHURLA CUMHURUN BAŞKANINI VESAYETSİZ BİR YAPIYLA MİLLETİ BULUŞTURACAK'



Törende yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise anayasa değişikliğiyle ilgili, “Bu anayasa değişikliği süreci ilk defa cumhurla cumhurun başkanını vesayetsiz bir yapıyla milleti buluşturacak. Bugüne kadar ister cumhurun seçtiği başbakanlar isterse cumhur adına yetki kullanan cumhurbaşkanları arada hep vesayet kurumlarının olduğu şekillenmelerle milletin karşısına geldi. İlk defa cumhuriyetin cumhuru, cumhurun da cumhurbaşkanı bundan sonraki süreçte inşallah referandumdan sonra olması gereken o sıcak ve güçlü iletişimi sağlamış olacak” açıklamasında bulundu.



“SAYIN BAŞBAKANIMIZIN HUZURUNDA İMZAYI ATACAĞIZ”



Bakan Müezzinoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



'Özellikle kadının istihdamda kalışına destek verebilmek, hem de doğum yapmış anneyi evladıyla olan hukukunu ve huzurunu güvenli ortamda sağlayabilmek için inşallah Sayın Başbakanımızın programı yarın uygun bildiğim kadarıyla yarın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sayın Başbakanımızın huzurunda diğer paydaşlarımızla birlikte ‘Büyükanne Projesi'nin imzasını atacağız. Büyükanneleri torunlarıyla daha iç içe daha biraraya getirmiş olacağız. Bu anlamda kültürel değerlerimizin aktarılması, medeniyet değerlerimizin aktarılması, çocuğun huzur ve güveni annenin de çalıştığı ortamda evladının huzurlu ve güvenli ortamlarda yarınlara yetiştirilmesi anlamında toplumsal sahiklerin güçlü olduğu yansıdığı bu projenin bir taraftan ülkemize, milletimize, annelerimize, büyükannelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”



'BU 250 KADROYU DA BOŞTA DEĞİL İSTİHDAMLA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'



Ataması yapılan 2 bin 974 gence görevlerinde başarılar dileyen Müezzinoğlu, “Devlet Personel Başkanlığı olarak onlara tanıdığımız kadro 3 bin 220 idi. Burada yaklaşık 250 civarındaki kadroya talep alamadığımız için 250 kişilik kadromuz açık kaldı. Bunu da yeniden nasıl değerlendireceğimizi de yine talepte bulunan gençlerimiz için inşallah önümüzdeki günlerde bir farklı değerlendirmeyle bu 250 kadroyu da boşta değil istihdamla değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA