BM'den son dakika açıklaması: Ertelendi

BM Suriye Özel Temsilcisi, 8 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen toplantının 20 Şubat'ta gerçekleştirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurdu.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, de Mistura'nın görüşmelerin şubat ayının sonunda düzenlenmesi için kendileriyle temasa geçtiğini söylemişti.



'ASTANA SONUÇLARI CENEVRE'DE KULLANILABİLİR'



BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran öncülüğünde düzenlenen Suriye için çözüm arayışları toplantısında kaydedilen olumlu gelişmelerin Cenevre'de kullanılabileceğini söylemişti.