Bekir Coşkun'dan evetçi seçmene küfür dolu hakaretler!

Geçmiş yıllarda AK Parti seçmenine 'Göbeğini kaşıyan adam' benzetmesiyle hakaret eden Bekir Coşkun, bu kez de referandum da 'evet' oyu verecek seçmene küfürlü ifadelerin olduğu bir yazı kaleme aldı.



Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı 'Evet-Hayır' başlıklı yazısında, her seçim öncesi takınılan tavrı yineleyerek 'Evet'çileri aşağıladı.



Coşkun yazısında şu ifadeleri kullandı;



'Evet-hayır 'g.tünün kılı olurum' ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır,



Evet-hayır şu yalaka şaklaban ile Atatürk'ün askerleri arasındadır



Evet-hayır cehalet ile ilim arasındadır..'

