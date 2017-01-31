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Antalya'da FETÖ/PDY'den 15 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişiden 15’i tutuklandı.

3. Sayfa / 31 Ocak 2017 Salı 12:56
Antalya'da FETÖ/PDY'den 15 tutuklama

Antalya’da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında kız öğrenci yurdunda kurum temsilcisi, özel okul müdür yardımcısı ve polislerin de bulunduğu 28 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların bir kısmının ‘bylock’ kullandığı tespit edildi.

28 kişiden mahkemeye sevk edilen N.A., A.Ö., M.C.D., F.D., M.N., M.N., N.Ç., M.T., S.Ş.A., Y.S.U., Y.U., A.A., S.Ö. Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan A.B., H.Ö., C.T., İ.G., B.S., A.M., E.Y., A.B., A.K., A.D., M.A., H.Ş., İ.H.D., H.Ç., H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İHA

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