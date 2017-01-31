Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan özel izinle Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı ile 30 dakika görüşen Mehmet Ali Ağca, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ağca, “Türkiye'ye ilk geldiğimde beni ilk karşılayan Alaattin Çakıcı olmuştu. Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır. Alaattin Çakıcı Türk devletine, Türk milletine hizmet etmiş birisi. Hapiste tutulmasının hiçbir gerekçesi yok. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur” şeklinde konuştu.



Ağca daha sonra cezaevinden ayrıldı. Kaynak : İHA