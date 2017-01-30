YDÜ ara dönem kayıtları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ara dönem kayıtlarının devam ettiği bildirildi.



YDÜ'de bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı tüm bölümlere ara dönem kayıtları ile öğrenci kabul ediliyor. 23 Ocak itibariyle başlayan ara dönem kayıt başvuruları 10 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine (16.30) kadar devam edecek.



Yrd. Doç. Dr. Tabur: “YDÜ olarak eğitimin önemini biliyoruz ve eğitimin yaygınlaşması için tüm imkanları sunuyoruz”



Konu ile ilgili açıklamada bulunan YDÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak gerek yaptığımız burs teşvikleri, gerekse yatay geçiş ve ara kayıtlar ile eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eğitimli bir toplumun bir ülkeyi, dünyayı ve tüm medeniyeti ne kadar etkileyebileceğini ve iyiye doğru değiştirebileceğinin farkındayız. Bu nedenle de eğitimin yaygınlaşması için tüm imkanları sunma gayretindeyiz. 2016 senesinin LYS, LYS Ek Tercih, DGS ve DGS Ek Tercihlerinde en çok tercih edilen üniversitesi olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Ara dönem kayıtları ile bu gururun parçası olmak isteyen öğrenci adaylarımıza imkan sunuyoruz” dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi olarak sağlam bir teorik eğitim temelinin üzerine pratiğe dayalı ve son teknoloji ile beslenen bir eğitim sunduklarına değinen Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak açtığımız her bölümde donanımlı eğitim vermekteyiz. Hepsi çok değerli akademisyenlerimiz ve öğretim görevlilerimiz ile birlikte öğrencilerimiz sadece bölümlerinin eğitimini almıyor; aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yapabiliyor; projeler geliştirebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaları ve projeleri hem teşvik etmekteyiz hem de bu çalışmalara destek olmaktayız. Yakın Doğu Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler sadece üniversite eğitimi almıyor; bunun yanı sıra hayallerini somutlaştırabiliyor” diye konuştu.



Ara dönem kayıtlarına başvuracak öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri ile görüşerek başvurularını yapabileceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, 2016 senesinde KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitesinin bir parçası olmak isteyen isteyen tüm öğrencilere şimdiden 'hoş geldiniz' dediklerini belirtti.



Kaynak : İHA