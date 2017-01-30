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WhatsApp, ekran görüntüsü (screen shot) alanı bildirecek mi?

Snapchat, Periscope ve Instagram'ın ardından WhatsApp'da da ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderileceği söyleniyor. Peki WhatsApp'ta ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa gerçekten bir bildirim gidecek mi?

Teknoloji / 30 Ocak 2017 Pazartesi 16:01
WhatsApp, ekran görüntüsü (screen shot) alanı bildirecek mi?

Son dönemlerde anlık mesajlaşma yazılımları kullanıcıların özel içeriklerini koruma altına almak adına farklı işlemler yapıyor. Bu sisteme Whatsapp'ında geçmesi söz konusu.

WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alındığında karşı tarafa bildirim göndermeye hazırlanıyor.

Daha önce Instagram ve Periscope'ta karşımızı çıkan bu özelliğin WhatsApp'a 5 Şubat'ta geleceği söyleniyor.



Ortaya çıkan iddiaların ardından ise bazı kesimler WhatsApp'ın asla böyle bir şey yapmayacağını öne sürüyor.



Ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gönderme özelliğini, çalışma yapısından dolayı şimdilik sadece Snapchat kullanıyor.



WhatsApp'ın kullanıcılarla yaptığı kullanım sözleşmesi gereği de bu durum etik bulunmuyor.

InstagramPeriscopeWhatsapp


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