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Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu

İki yıldır emisyon skandalı sebebiyle mahkemelerle uğraşan ve sattığı otomobil sahiplerine tazminat ödemek zorunda kaldığı için zor günler geçiren Alman otomobil devi Volkswagen dünyanın en çok otomobil üreten şirketi oldu.

Otomobil / 30 Ocak 2017 Pazartesi 14:34
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu

Son beş yıldır dünya genelinde sattığı otomobil sayısıyla birinciliği elinde bulunduran Japon otomobil şirketi Toyota birincilik kürsüsünü Volkswagen’e kaptırdı. Toyota grup 2016 yılında dünya genelinde 10,2 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Bu yıl birinciliği ele geçiren Volkswagen otomobil şirketi 10,3 milyon araç satışıyla Toyota’yı 0.1 puanla geride bırakarak birincilik kürsüsüne oturdu. VW’nin mazotlu araçlarında ortaya çıkan emisyon skandalı yüzünden mazotlu araçların satışında yıllık 3,8 oranında gerileme yaşanmasına rağmen birinci olması, otomobil alıcılarının Alman otomobillerine yönelik bir güven sorunu yaşamadığı şeklinde değerlendiriliyor.


Kaynak : İHA

Volkswagen


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