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Türkiye-İsrail arasında ilk siyasi istişareler yapılacak

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler Ankara'da Çarşamba günü yapılacak İstişareler Türk Dışişleri Müsteşarı Yalçın ve İsrail Dışişleri Genel Direktörü Rotem başkanlığında gerçekleşecek.

Dünya / 30 Ocak 2017 Pazartesi 17:04
Türkiye-İsrail arasında ilk siyasi istişareler yapılacak

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez Çarşamba günü siyasi istişarelerde bulunacak.

AA'nın edindiği bilgiye göre, taraflar arasındaki siyasi istişarelere, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem başkanlık edecek.

Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin Çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması bekleniyor.

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

Ankara'da yapılacak siyasi istişareler, 2010'dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak. Kaynak : AA

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