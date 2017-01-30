Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türk Sanat Müziği Konserine; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İki bölümden oluşan konserde birbirinden farklı Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Konser boyunca vatandaşlar seslendirilen eserlere uzun süre eşlik etti.



“Başkan Altınok Öz'ün öncülüğünde kültür programları ara vermeden devam edecek”



Programın sonunda koro üyelerine çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, yoğun katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Yüksel, Kartal Belediyesi'nin Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde kültür programlarına ara vermeden devam edeceğini söyledi.



Yüksel, Kartal'ın bir kültür ilçesi olduğunun altını çizerek konser programının gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini sundu. Kaynak : İHA