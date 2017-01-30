Sudan'dan Türkiye'ye davet

Sudan Kültür Bakanı Et-Tayyib Hasan Bedevi'nin, Türk mevkidaşı Nabi Avcı'yı, mart ayında düzenlenmesi beklenen 2017 Sennar İslam Kültür Başkenti etkinliklerine davet ettiği bildirildi.



Sudan Haber Ajansı SUNA'ya göre, Bedevi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Program Koordinatörü Celalettin Güngenci ile bir araya geldi.



Bedevi, görüşmede, Türkiye'nin, Darfur Sultanı Ali Dinar'ın 100. ölüm yıl dönümü ve 2017 Sennar İslam Kültür Başkenti etkinliklerine katılımı ile iki ülke arasındaki altyapı, tarihi eser, müze ve bilimsel programlarla ilgili yürütülen projelerin ele alındığını belirtti. Bedevi, Avcı'nın söz konusu etkinliklere katılması için davet edildiğini kaydetti.



Büyükelçi Aydın ise Türkiye'nin, Darfur'un kuzeyindeki El-Faşir kentinde düzenlenecek Sultan Dinar'ın ölüm yıl dönümü etkinliklerine katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Aydın, Sultan Dinar'ın iki ülke arasındaki köklü ve derin tarihi ilişkileri temsil eden büyük bir sembol olduğuna işaret etti.



İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), 2017 yılı İslam Kültür Başkenti olarak Sennar'ın yanı sıra İran'ın Meşhed, Ürdün'ün başkenti Amman ve Uganda'nın başkenti Kampala'yı seçmişti.



Darfur Sultanı Ali Dinar, İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde 1916'da ölmüştü.



Kaynak : AA