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Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, referandumun 9 Nisan'da yapılmasına kararlaştırdı.

Siyaset / 30 Ocak 2017 Pazartesi 12:06
Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifinde yol haritası netleşti.

KARAR 9 NİSAN'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihi için 9 Nisan'da mutabık kaldı.

BAŞBAKAN MİTİNGLERE BAŞLAYACAK
Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; referandum tarihinin netleşmesinden sonra Başbakan Yıldırım da harekete geçiyor.

Başbakan Yıldırım, 10 Şubat'ta meydanlara inerek propaganda kampanyasına başlayacak. Kaynak : Milliyet

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