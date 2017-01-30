Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifinde yol haritası netleşti.



KARAR 9 NİSAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihi için 9 Nisan'da mutabık kaldı.



BAŞBAKAN MİTİNGLERE BAŞLAYACAK

Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; referandum tarihinin netleşmesinden sonra Başbakan Yıldırım da harekete geçiyor.



Başbakan Yıldırım, 10 Şubat'ta meydanlara inerek propaganda kampanyasına başlayacak. Kaynak : Milliyet