Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, referandumun 9 Nisan'da yapılmasına kararlaştırdı.
Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifinde yol haritası netleşti.
KARAR 9 NİSAN'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihi için 9 Nisan'da mutabık kaldı.
BAŞBAKAN MİTİNGLERE BAŞLAYACAK
Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; referandum tarihinin netleşmesinden sonra Başbakan Yıldırım da harekete geçiyor.
Başbakan Yıldırım, 10 Şubat'ta meydanlara inerek propaganda kampanyasına başlayacak. Kaynak : Milliyet