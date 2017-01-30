Obama'dan mülteci yasası protestolarına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamesine Obama da tepki gösterdi. Obama, protestolarla ilgili "Amerika değerleri tehlikede" vurgusunu yaptı.



The Politico'nun haberine göre, Obama Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Obama'nın başkanlık sonrası sözcülüğü görevini yürüten Kevin Lewis, Obama'nın protestolara destek verdiğini açıkladı. Lewis "Vatandaşlar, anayasal olarak bir araya gelmek, örgütlemek ve seslerini duyurmak için anayasal hakları kullanıyor; tam da Amerikan değerlerinin tehlikede olduğu durumlarda görmek istediğimiz şey budur" dedi.



Trump'a tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından protestolar gün geçtikçe büyüyor. Hafta sonu ABD'nin birçok bölgesinde düzenlenen protestolarda Trump'ın kararı eleştirildi. Çoğunluğunu Amerikalı Müslümanların oluşturduğu, ancak diğer dinlere mensup Amerikalıların da ciddi destek verdiği gösteride "Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" gibi sloganlar atıldı.